У Дніпрі на одному з місцевих пляжів сталася надзвичайна подія - група молодих людей почала стрілянину серед білого дня

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцеве видання "Дніпро оперативний".

Так, вдень у неділю на одному з пляжів Дніпра було чутно звуки пострілів. Група людей розважалася на місцевому пляжі, стріляючи по пляшках. При цьому компанію не бентежили гучні обурення з боку відпочиваючих і присутність на пляжі десятків маленьких дітей.

Повідомляється, що інцидент стався на житловому масиві "Червоний камінь", що знаходиться на набережній Заводський, в районі кафе McDonald’s.

За даними журналістів, група юнаків розпивали алкоголь на пляжі і голосно спілкувалися. Після цього вони дістали пневматичну зброю і почали стріляти по металевим банкам. Слід зазначити, що це сталося серед білого дня у вихідний, тому в цей момент на пляжі було багато людей, в тому числі і маленькі діти.

Відпочиваючі, побачивши такий "відпочинок" підлітків, викликали поліцейських, які вилучили у юнаків пневматичну зброю та затримали правопорушників.

Правоохоронці повідомили, що хулігани перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння. Наразі поліція з'ясовує всі деталі події, після чого любителі алкоголю та зброї будуть притягнуті до відповідальності.

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