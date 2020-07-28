В Днепре возле жилого дома обнаружили большую змею

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслежбу ГСЧС.

Так, во дворе одного из многоэтажных жилых домов обнаружили полутораметровую змею. Спасатели, прибывшие на место происшествия, поймали ее и вывезли за пределы города.

Змею обнаружили местные жители на улице 20-летия Победы в Приднепровске, возле подъезда пятиэтажки (д. № 9). Днепряне позвонили в Службу спасения. Сотрудники ГСЧС, прибывшие на вызов, быстро поймали змею, вывезли за пределы населенного пункта и отпустили на волю.

На видео можно заметить, как змея сидит в растениях прямо возле подъезда жилого дома.

Ранее сообщалось, что в Днепре нашли змею прямо на детской площадке. Тогда в службу спасения "101" поступило сообщение, что на проспекте Дмитрия Яворницкого Соборного района города Днепра на детской площадке жители обнаружили пресмыкающееся. По данному вызову на место было направлено подразделение аварийно-спасательной части. Спасатели сообщили, что на месте было обнаружено 1,5-метрового пресмыкающегося на дереве. С помощью специального инструмента сотрудники ГСЧС отловили змею и вывезли ее за пределы населенного пункта.

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