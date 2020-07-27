У Дніпрі є загроза нового спалаху коронавірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Міст".

Діагноз було підтверджено у двох осіб, які нещодавно відвідували циганське весілля, на якому було близько 150 людей, в місцевому кафе "Сан Ремо".

Спеціаліст Держпродпотребслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малишева повідомила, що під час весілля жителі Новомосковська ромської національності заразилися коронавірусом.

"Минулого тижня, 21.07.2020 в ГУ Держпродпотребслужби в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСП "Дніпровський міський відділ лабораторних досліджень" про два лабораторно підтверджених випадки захворювання коронавірусом у жителів м. Новомосковськ ромської національності. За даними епіданамнезу, 27.06.2020 хворі брали участь в масовому заході (весіллі) в кафе "Сан Ремо" в Дніпрі (захворіли 04.07.2020, госпіталізовані 07.07.2020), де кількість запрошених на масовий захід була близько 150 чоловік з різних регіонів України.

Наразі фахівці Держпродпотребслужби і поліція проводять збір інформації в кафе "Сан Ремо". На час розслідування заклад закрили. Керівник закладу надав договір оренди приміщення кафе і кухні з особами циганської національності для проведення розважальних заходів строком на один місяць.

Наразі Держпотребслужба закликає поліцію притягнути до відповідальності винних у грубих порушеннях протиепідемічних заходів у кафе.

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