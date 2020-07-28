В Днепре в центре города посреди белого дня мужчина избил девушку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

По информации очевидцев, стычка произошла на фоне того, что девушка оскорбительно высказывалась в адрес мужчина и его матери.

"Fatality на Европейской площади. По словам очевидцев, мадам некрасиво выражалась в адрес мужчины и его матери. За что была отправлена в нокаут, ударом с ноги в голову", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно заметить, как девушка подбегает к мужчине, что-то ему говорит, показывает неприличный жест и убегает. После этого он догоняет ее и толкает, из-за чего девушка падает не землю. Но этого обидчику показалось мало, и он еще и нанес девушке удар ногой в голову.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина набросился с кулаками на женщину, которая заняла два места в маршрутке. По его словам, женщина была в нетрезвом состоянии, нецензурно выражалась, провоцируя своим поведением других пассажиров. Ларин говорит, что девушку несколько раз просили покинуть салон, однако безуспешно.

"Во-первых, пьяная села и начала качать права. Оскорбила всех, кого могла и видела. Я сорвался и хотел дать по губам. Я сожалею об этом, но я уже не мог терпеть", – заявил он.

После того, что произошло Ларин поплатился за свое поведение. Его фото и адрес появились в соцсетях, в тот же день двое парней избили его возле дверей собственной квартиры. По факту нападения на мужчину начато уголовное производство, заодно полицейские расследуют и драку в маршрутке.

Напомним, в Днепре оправдывают мужчину, который избил девушку в маршрутке: "Всегда поможет".

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Ранее Politeka сообщала, что водитель маршрутки отомстил пассажиру без маски в Днепре: разборка попали на камеру.