В Днепре девушку, которую прямо в центре города избил мужчина, доставили в больницу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-паблик.

Так, известно, что пострадавшую днепрянку с сильными телесными повреждениями доставили в больницу. Сейчас она дает показания полицейским. Обидчиком оказался ее сожитель 1988 года рождения.

На опубликованных фото можно увидеть многочисленные повреждения на теле и лице девушки. У нее синяки на руках, разбитая губа, а также повреждены нос и бровь.

Сообщается также, что задержать хулигана удалось инспекторам КП "Благоустройство города".

Ранее уже сообщалось, что в центре Днепра мужчина средь бела дня избил девушку. По информации очевидцев, стычка произошла на фоне того, что девушка оскорбительно высказывалась в адрес мужчины и его матери.

На опубликованном видео можно заметить, как девушка подбегает к мужчине, что-то ему говорит, показывает нецензурный жест и убегает. После этого он догоняет ее и толкает, из-за чего девушка падает не землю. Но этого обидчику показалось мало, потому он еще и нанес девушке удар ногой в голову. Все это происходило на глазах десятков прохожих, среди белого дня, на Европейской площади.

Напомним, в Днепре оправдывают мужчину, который избил девушку в маршрутке: "Всегда поможет".

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Ранее Politeka сообщала, что водитель маршрутки отомстил пассажиру без маски в Днепре: разборка попали на камеру.