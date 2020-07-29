В Днепре "Ревизор" проверил столовую городского совета

Как передает Politeka, соответствующий сюжет вышел в эфире "Нового канала".

Так, еще зимой съемочная группа программы "Ревизор" приехала с проверками в три заведения Днепра. Одним из объектов проверки стала столовая городского совета.

У съемочной группы не возникло трудностей с тем, чтобы попасть в горсовет Днепра, однако во время проверки ведущая "Ревизора" обнаружила в столовой в основном только неприятные вещи.

На кухне столовой царит антисанитария - доски для нарезки грязные, пирожки жарят в сгоревшем тазе, а в холодильниках нарушено товарное соседство, отсутствуют стикеры. Более того, удалось снять даже таракана, который пробегал по кухне столовой. В зале ведущая заметила довольно грязные столики, поэтому констатировала, что с уборкой здесь тоже есть явные проблемы.

Правда, были и плюсы - в частности, это приветливый персонал на линии раздачи пищи, а также наличие у работников медкнижек и вкусные котлеты. Однако, по выводам "Ревизора", они были немного сыроваты.

Табличку столовой горсовета Днепра не дали.

Съемки программы проходили еще в феврале 2020 года - до начала карантина, введенного в Украине и большинстве стран мира из-за пандемии коронавируса.

Напомним, после цыганской свадьбы на 150 человек в одном из днепровских кафе городу угрожает новая вспышка коронавируса.

Также Politeka сообщала, что появление метро в Днепре под угрозой срыва, сделано заявление: "дальше не пойдет".