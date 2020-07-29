Девушкой, которую избил сожитель в центре Днепра, оказалась ранее судимая, которая отказалась писать заявление на своего обидчика

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в соцсети.

"Избитая "дама" четыре месяца назад вышла из тюрьмы, без определенного места жительства, и негодяй, который ее поколотил, является ее сожителем", - написал Филатов.

По его словам, заявление на возбуждение уголовного дела женщина писать отказывается, "зато успешно лечится в городской больнице за счет налогоплательщиков".

"Такая печальная история", - резюмировал мэр Днепра.

Он также отметил, что в последнее время Европейский бульвар "оккупировали" лица "с низкой социальной ответственностью", которые находятся там круглосуточно, распивают спиртные напитки, ночуют в соседних подъездах и не дают покоя гражданам.

"А у местного самоуправления нет силовых полномочий. Особенно, на задержание хулиганов и алкашей", - отметил Филатов.

По мнению мэра, в городах Украины нельзя будет навести порядок до тех пор, пока местное самоуправление не получит полноценных прав от государства.

"Хотя бы чтобы иметь возможность наказывать алкашей и хулиганов и не лечить за свой счет тех, кто не хочет работать", - заявил Филатов.

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