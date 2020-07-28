У Дніпрі дівчину, яку прямо в центрі міста побив чоловік, доставили у лікарню

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-паблік.

Так, відомо, що постраждалу дніпрянку з сильними тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. Зараз вона дає свідчення поліцейським. Кривдником виявився її співмешканець 1988 року народження.

На опублікованих фото можна побачити чисельні ушкодження на тілі та обличчі дівчини. В неї синці на руках, розбита губа, а також ушкоджено ніс та брів.





Повідомляється також, що затримати хулігана вдалося інспекторам КП "Благоустрій міста".

Раніше вже повідомлялось, що у центрі Дніпра чоловік серед білого дня побив дівчину. За інформацією очевидців, сутичка сталася на тлі того, що дівчина образливо висловлювалась на адресу чоловіка та його матері.

На опублікованому відео можна побачити, як дівчина підбігає до чоловіка, щось йому говорить, показує нецензурний жест і тікає. Після цього він наздоженяє її та штовхає, через що дівчина падає не землю. Але цього кривднику здалося мало, тож він ще й наніс дівчині удар ногою в голову. Все це відбувалось на очах десятків перехожих, серед білого дня, на Європейській площі.

Нагадаємо, у Дніпрі виправдовують чоловіка, який побив дівчину в маршрутці: "Завжди допоможе".

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