Перевернутая фура лежит уже второй день

В Днепре произошло ДТП при участии двух фур, одна из которых перевозила семечки подсолнуха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местное издание "Днепр оперативный".

Известно, что авария произошла на перекрестке проспекта Сергея Нигояна и улицы Орловской. Грузовой автомобиль MAN с семенами подсолнечника на скорости врезался в другой грузовой автомобиль. От сильного удара фуры перевернулись.

Сейчас, по данным очевидцев, перевернутая фура до сих пор остается на месте. При этом по дороге рассыпаны семена, поэтому днепряне не упускают возможности и подходят к месту ДТП, чтобы сфотографировать перевернутые фуры и набрать полные карманы семечек подсолнуха.

При этом ДТП произошло еще вечером, и по состоянию на данный момент фура продолжает "лежать" на обочине дороги. Рабочие с помощью лопат и экскаватора собирают семена, которые высыпались из фуры на дорогу. Ловкие днепряне тоже не остались в стороне и решили помочь рабочим - прохожие подходят к месту аварии и угощаются семечками.

В соцсети обнародовали видео, как парень на велосипеде подъехал "угоститься", а также к горе семечек подходила девушка.

Сообщалось также, что сразу после аварии на место происшествия приехала полиция. Правоохранители составили на водителя грузового автомобиля MAN протокол по ст. 124 КУпАП за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, в Днепре водитель сбил ребенка на пешеходном переходе: "Передвигался на самокате...".