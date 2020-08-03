В Днепре мужчина упал в яму с мазутом и просидел в ней 5 часов
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
Так, работник локомотивного депо упал в яму с мазутом и в течение целых пяти часов находился в ловушке.
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Полиция Днепра получила сообщение о том, что на территории депо слышны крики о помощи. Прибыв на место происшествия, патрульные обследовали местность, чтобы понять, откуда раздаются крики.
Как выяснилось позже, 48-летний работник котельной пробивал палкой клапан в яме, но не удержался и упал вниз. В течение всех пяти часов мужчина кричал и просил о помощи, но его никто не слышал. Полицейские достали мужчину из ловушки с помощью лестницы. После инцидента пострадавшего доставили в больницу с сильным переохлаждением. Об инциденте также сообщили руководству депо.
Ранее сообщалось, что в Днепре в реанимации умер мужчина, решивший выпившим искупаться в водоеме. Товарищам удалось вытащить его из воды, а затем мужчину реабилитировали патрульные и медики. В больнице впоследствии сообщили, что состояние мужчины стабилизировалось, однако на следующий день стало известно о его смерти.
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