В Днепре мужчина упал в яму с мазутом и просидел в ней 5 часов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Так, работник локомотивного депо упал в яму с мазутом и в течение целых пяти часов находился в ловушке.

рятування Патрульні врятували чоловіка, який впав у яму з мазутом Сьогодні вночі спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що на території локомотивного депо людина кричить про допомогу. Патрульні одразу прибули на місце події. Охоронці порядку обстежили прилеглу територію, де чутно було крики невідомого. Як з'ясувалося, працівник котельні впав у яму з мазутом і не зміг вилізти звідти самостійно. 48-річний чоловік просидів там понад 5 годин і увесь час кликав на допомогу. Інспектори знашйли драбину, і витягнули його. Чоловіку викликали швидку допомогу, оскільки він мав сильне переохолодження. Громадянина шпиталізували. Про випадок також повідомили керівництво депо. #Дніпропатруль, #ПорядокЦеТи Gepostet von Патрульна поліція Дніпропетровської області am Montag, 3. August 2020

Полиция Днепра получила сообщение о том, что на территории депо слышны крики о помощи. Прибыв на место происшествия, патрульные обследовали местность, чтобы понять, откуда раздаются крики.

Как выяснилось позже, 48-летний работник котельной пробивал палкой клапан в яме, но не удержался и упал вниз. В течение всех пяти часов мужчина кричал и просил о помощи, но его никто не слышал. Полицейские достали мужчину из ловушки с помощью лестницы. После инцидента пострадавшего доставили в больницу с сильным переохлаждением. Об инциденте также сообщили руководству депо.

Ранее сообщалось, что в Днепре в реанимации умер мужчина, решивший выпившим искупаться в водоеме. Товарищам удалось вытащить его из воды, а затем мужчину реабилитировали патрульные и медики. В больнице впоследствии сообщили, что состояние мужчины стабилизировалось, однако на следующий день стало известно о его смерти.

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