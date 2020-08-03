У Дніпрі жінка, яку побив співмешканець на Європейській площі, передала привіт меру міста Борису Філатову

Як передає Politeka, відповідне відео з'явилось у соцмережі.

На опублікованому записі жінка на прохання чоловіка, який знімає її на камеру телефона, передає привіт Борису Філатову. При цьому вона зазначає, що не знаю, хто це такий, але все ж передає привіт та декілька разів дякує.

На відео можна помітити, що в цей час жінка перебуває в нетверезому стані.

Як відомо, у центрі Дніпра жінку побив її співмешканець - раніше судимий 32-річний чоловік. Після цього інциденту мер Дніпра Борис Філатов пообіцяв винагороду за упіймання хулігана - 25 тисяч гривень.

Згодом Філатов повідомив, що жінкою, яку побив співмешканець в центрі Дніпра, виявилась раніше судима, яка відмовилась писати заяву на свого кривдника.

"Побита "дама" чотири місяці тому вийшла з в'язниці, без певного місця проживання, і негідник, який її поколотив, є її співмешканцем", - написав Філатов на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, заяву на порушення кримінальної справи жінка писати відмовляється, "зате успішно лікується в міській лікарні за рахунок платників податків".

Він також наголосив, що останнім часом Європейський бульвар "окупували" особи "з низькою соціальною відповідальністю", які перебувають там цілодобово, розпивають спиртні напої, ночують в сусідніх під'їздах та не дають спокою громадянам.

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