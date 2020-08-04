В Днепропетровской области группа злоумышленников нападала на фермеров
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.
Так, в департаменте сообщили, что на Днепропетровщине будут судить участников банды, которые "специализировалась" на разбойных нападениях на фермеров.
Еще 4 месяца назад, в ночь с 23 на 24 апреля полицейские задержали организатора и участников банды во время вооруженного нападения на дом фермера. Сейчас досудебное расследование по данному факту уже завершено, и обвиняемым может грозить до 15 лет тюрьмы.
Известно, что в состав банды входили лица, у которых уже были судимости за совершение тяжких преступлений. Лидером банды был 59-летний житель Днепропетровской области, который привлек к криминальной деятельности и своего 32-летнего сына. Жертвами банды становились исключительно фермеры.
"На дело" злоумышленники шли всегда после тщательной подготовки - они наблюдали за особой и ее домом, изучали распорядок дня, обследовали прилегающую территорию на наличие видеокамер и собак. Если на дворе были животные, чтобы те не поднимали шумиху, за несколько дней до нападения злоумышленники подбрасывали им яд.
Оперативники установили, что злоумышленники готовятся к следующему нападению на дом фермера в городе Синельниково. Об этом было сообщено хозяину. Злоумышленникам устроили засаду в доме фермера. Когда они проникли в дом, их сразу задержали. У каждого участника банды при себе было оружие.
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