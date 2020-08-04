Под Днепром происходит настоящее экологическое бедствие, и местные жители ищут виновных в этом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Днепр TV.

Так, в садовом товариществе "Петровское-2" возле села Шевченко Днепропетровской области происходит настоящее экологическое бедствие. Здесь стоит стойкий запах мертвой рыбы и животных, которые не смогли убежать. Неприятные ароматы слышны на несколько километров.

По словам местных жителей, раньше здесь жили птицы из Красной книги. В частности, прилетали цапли, особый вид гусей и т.д. Сейчас в этой местности такого уже не наблюдается, а можно почувствовать лишь трупный запах.

Экоактивисты бьют тревогу. Кто-то из местных разломал плотину и вся вода, которая была в этом озере, куда-то делась. Люди рассказали, что пруд слили неделю назад, и теперь из привлекательного места он превратился в страшную вонь.

Глава Горьковской сельского совета Леонид Баев сообщил, что озеро принадлежит к "Агрофирме Наукова". Они являются постоянными его пользователями и передавать в пользование или в аренду не имеют права. Баев сказал, что к нему неоднократно поступали предложения отдать этот пруд.

Напомним, по Днепру "разгуливает" полутораметровая змея, жители напуганы: кадры с места.

Также Politeka сообщала, что появление метро в Днепре под угрозой срыва, сделано заявление: "дальше не пойдет".