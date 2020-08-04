В Днепре дети придумали себе сомнительную забаву - прогуливаться по заброшенной стройке и бросаться оттуда камнями в окна, машины и гаражи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение в соцсети.

Так, местный житель Жека Сохач опубликовал видео, на котором можно заметить, как подростки перемещаются по территории заброшенной стройки. Бегая по многоэтажке, они еще и бросали камнями в окна домов и в машины, стоящие внизу.

Известно, что речь идет о стройке "Новая победа". В соцсети сообщают, что подростки ежедневно лазят по недостроенной многоэтажке. При этом среди подростков, которые прониклись таким "развлечением", есть и девочки.

В комментариях пытались стать на сторону детей - мол, почти все в таком возрасте бегали по стройкам. Однако в ответ на это днепряне подчеркнули, что в данном случае подростки еще и бросаются камнями и портят чужое имущество.

"70% - просто экскурсия, а 30% - экстрим, камни с верху высотки по крышам и окнам домов, гаражам, машинам..." - написал местный житель Жека Сохач.

В комментариях отметили, что такие "развлечения" являются крайне опасными и могут привести к несчастному случаю.

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