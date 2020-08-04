В Днепропетровской области школьник помог бездомному песику, голова которого застягла в баклажке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный сайт 5632.

Так, в Павлограде Днепропетровской области школьник Даниил Осока отыскал собаку, которая попала в ловушку и бегала по городу с баклажкой на голове. Накануне местные жители писали в соцсетях о том, что видели несчастное животное и не смогли его поймать, чтобы помочь.

Волонтеры ежедневно выходили на поиски песика, который попал в беду, но никак не могли его отловить. Однажды уже даже почти удалось это сделать, но в по итогу песик все-таки сбежал.

Через некоторое время 16-летний школьник Даниил Осока, который также принимал участие в поисках животного, решил вечером еще раз пройтись по району, в котором чаще всего видели собаку, и обнаружил ее уже без бутылки на голове.

Мальчик поспешил успокоить волонтеров и рассказал, что животное уже в полном порядке.

Следует отметить, что Даниил Осока в 2019 году был награжден статуэткой "Свет души" за доброе сердце.

Парень в течение нескольких лет помогает павлоградским волонтерам в уходе за животными, пристраивает их в добрые руки, занимается организацией в своей школе сбора помощи на животных, доставляет пострадавших животных в ветклинику.

Напомним, под Днепром вооруженная банда атаковала фермеров, кадры: "Травили собак и...".

Также Politeka писала о том, что в Днепре оправдывают мужчину, который избил девушку в маршрутке: "Всегда поможет".

Ранее Politeka сообщала, что женщина атаковала детей в Днепре, приехала скорая и полиция: "Брызнула в лицо...".