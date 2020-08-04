В Днепре дети придумали себе крайне жестокую забаву - бросать петарды в бездомных животных, люки и киоски

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, в одном из дворов на проспекте Калнышевского малолетние хулиганы бросали петарды в собак, киоски, окна домов и люки.

В соцсети сообщили, что во время очередной выходки дети попали в объектив камеры одной из жительниц района. На кадрах можно увидеть, что малолетние хулиганы подожгли петарду и бросили ее в направлении жилого дома. Они заткнули себе уши и начали убегать, как только петарда взорвалась.

Автор публикации отметила, что если родители в ближайшее время не проведут никаких разъяснительных бесед со своими детьми, то в следующий раз своих "чад" им уже придется забирать из полицейского участка.

"Надеюсь, родители обратят внимание на своих "чад". Если нет, в следующий раз схватим за шиворот и вызову полицию, будете своих детей там забирать", - написала днепрянка по имени Дарья.

На опубликованной записи можно увидеть, что участие в таком сомнительном "веселье" берут сразу четверо мальчиков. Петарды они бросают в сторону дома, стоя посреди дороги средь бела дня.

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