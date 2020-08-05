Местные говорят, что она и раньше убивала животных

В Днепропетровской области полиция не стала задерживать женщину, которая убила домашнюю собаку на глазах у ее 15-летней хозяйки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный паблик в соцсети.

Так, в Каменском женщина жестоко убила домашнюю собачку - свернула ей шею на глазах у 15-летнего ребенка, а после этого пыталась убежать.

Инцидент произошел возле магазина "Эпицентр" на левом берегу Каменского. Женщина убила домашнее животное на глазах у 15-летней хозяйки и случайных прохожих.

Хозяйка собачки сообщила, что она отпустила с поводка своего питомца, после чего неизвестная ей женщина поймала собачку и свернула ей шею. Также девочка рассказала, что женщина что-то залила или запихнула собачке в рот.

После этого инцидента женщина пыталась убежать, но ее практически сразу задержали прохожие. Они доставили ее в полицию, но там ее практически сразу отпустили, после чего она спокойно пошла гулять в парк.

Девочка с мамой оперативно доставили своего любимца в ветеринарную клинику, но там его спасти не удалось - песик умер.

В комментариях отмечают, что эта женщина не в своем уме, и ее часто видят на улице в неадекватном состоянии - она разговаривает сама с собой, смеется и т.д. Более того, судя по комментариям, это уже не первое убийство животного для женщины. В частности, ее уже видели с мертвым котом.

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