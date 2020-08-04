У Дніпрі діти вигадали собі вкрай жорстоку забавку - кидати петарди в безпритульних тварин, люки та кіоски

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Так, в одному з дворів на проспекті Калнишевського малолітні хулігани кидали петарди в собак, кіоски, вікна будинків і люки.

В соцмережі повідомили, що під час чергової витівки діти потрапили в об'єктив камери однієї з мешканок району. На кадрах можна побачити, що малолітні хулігани підпалили петарду і кинули її в напрямку житлового будинку. Вони затулили собі вуха та почали тікати, щойно петарда вибухнула.

Авторка публікації наголосила, що якщо батьки найближчим часом не проведуть ніяких роз'яснювальних бесід зі своїми дітьми, то наступного разу своїх "чад" їм вже доведеться забирати з поліцейського відділку.

"Сподіваюся, батьки звернуть уваги на своїх "чад". Якщо ні, наступного разу схопимо за шкірку і викличу поліцію, будете своїх дітей там забирати", - написала дніпрянка на ім'я Дарина.

На опублікованому відео можна побачити, що участь у таких сумнівних "веселощах" беруть одразу четверо хлопчиків. Петарди вони кидають у бік будинку, стоючи посеред дороги серед білого дня.

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