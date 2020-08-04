У Дніпрі діти вигадали собі вкрай жорстоку забавку - кидати петарди в безпритульних тварин, люки та кіоски
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".
Так, в одному з дворів на проспекті Калнишевського малолітні хулігани кидали петарди в собак, кіоски, вікна будинків і люки.
В соцмережі повідомили, що під час чергової витівки діти потрапили в об'єктив камери однієї з мешканок району. На кадрах можна побачити, що малолітні хулігани підпалили петарду і кинули її в напрямку житлового будинку. Вони затулили собі вуха та почали тікати, щойно петарда вибухнула.
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Авторка публікації наголосила, що якщо батьки найближчим часом не проведуть ніяких роз'яснювальних бесід зі своїми дітьми, то наступного разу своїх "чад" їм вже доведеться забирати з поліцейського відділку.
"Сподіваюся, батьки звернуть уваги на своїх "чад". Якщо ні, наступного разу схопимо за шкірку і викличу поліцію, будете своїх дітей там забирати", - написала дніпрянка на ім'я Дарина.
На опублікованому відео можна побачити, що участь у таких сумнівних "веселощах" беруть одразу четверо хлопчиків. Петарди вони кидають у бік будинку, стоючи посеред дороги серед білого дня.
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