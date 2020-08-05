В Днепре хулиганы атакуют припаркованные на улице автомобили

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Facebook-паблик "Приднепровский край".

Так, в жилмассиве в Приднепровске неизвестные разбили лобовое стекло на нескольких машинах.

Автолюбители сообщили, что ночью днепровские хулиганы повредили переднее стекло на нескольких машинах, припаркованных по адресу Агнии Барто, 39.

"После долгого затишья снова повторяется история с разбитым лобовым стеклом", - рассказал местный житель.

Он также опубликовал красноречивые фото, на которых можно увидеть поврежденные машины.

На фоне таких событий водителей призывают не оставлять авто на улице, а ставить транспортные средства на стоянку или в гараж. Также следует вызывать полицию, если вы заметили подозрительных людей возле машины.

Ранее также сообщалось, что в Киеве мужчина по неизвестным причинам поджег автомобиль на Крещатике. Патрульные полицейские обнаружили, что на Крещатике горит машина. На место происшествия выехали пожарные и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции.

Пожарные оперативно потушили автомобиль, а полиция задержала поджигателя. Впоследствии было установлено, что злоумышленник взял канистру с неизвестной смесью, облил ею машину и поджег ее. При этом в полиции не сообщают, с какой целью он это сделал, и кому принадлежит подожженная машина.

Напомним, в сети появилось видео, как в Днепре дети "развлекаются", бросая петарды в собак и окна.

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