На Днепропетровщине молодая мама борется с раком молочной железы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на группу "Министерство добрых дел" в Facebook.

Так, в Каменском Днепропетровской области мама двух маленьких детей борется за жизнь до последнего, ей поставили страшный диагноз - рак молочной железы.

Известно, что младшему ребенку Татьяны всего 8 месяцев, и сразу после рождения сына она начала бороться с онкологией. Старшему ребенку 6 лет. Женщина прошла уже 4 курса предоперационной химиотерапии, после чего ей назначили еще 4 курса.

"Тане из Каменского 34 года и она мама двух замечательных деток, доченьке 6 лет, сыночку 8 месяцев. На последнем месяце беременности ей поставили диагноз - рак молочной железы. После рождения сыночка она сразу занялась лечением. Прошла уже 4 курса дооперационной химии, затем операция. После назначили еще 4 курса химии. Пройдено уже 3. Осталось пройти последнюю", - говорится в сообщении.

Неравнодушных призывают помочь женщине финансово, чтобы побороть болезнь. Сбор средств продлится до 9 августа. Для операции необходимо собрать 10 тысяч гривен.

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