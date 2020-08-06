Под Днепром умер новорожденный ребенок из-за того, что скорая не смогла своевременно оказать медицинскую помощь

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Прихист".

Так, в Никополе Днепропетровской области недоношенному ребенку не смогли оказать своевременную медицинскую помощь. Скорая из области смогла прибыть на место лишь в обед следующего дня, и уже через сутки девочка умерла.

Известно, что девочка родилась 31 июля в 22.20, и ей сразу оказали срочную медицинскую помощь. Ребенок появился на свет преждевременно - на 29-й неделе. В конце беременности у матери ребенка произошло кровотечение, из-за чего врачи приняли решение сделать кесарево сечение. При рождении ребенок весил всего 1200 г и имел рост 36 см. Роды прошли нормально, но ночью того же дня врачи озвучили неутешительный прогноз: у ребенка практически нет шансов дожить до утра, потому что легкие не раскрылись.

Отец ребенка попросил медиков вызывать специалистов из Днепра,однако врачи не вызвали реанимационную карету посреди ночи, потому что, по их словам, из-за плохой дороги в темное время суток машина не уедет. Медики обещали, что помощь будет в восемь утра.

Реанимобиль для ребенка все же доставили, но он прибыл на 5 часов позже, и в автомобиле был сломан аппарат ИВЛ.

Девочку госпитализировали в детскую городскую больницу №3, однако утром следующего дня ее матери сообщили, что в два часа ночи ребенок умер.

Родители обвиняют в трагедии врачей. Сами же медики утверждают, что сделали для спасения ребенка все возможное, что было в их силах.

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