Под Днепром умер новорожденный ребенок из-за того, что скорая не смогла своевременно оказать медицинскую помощь
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Прихист".
Так, в Никополе Днепропетровской области недоношенному ребенку не смогли оказать своевременную медицинскую помощь. Скорая из области смогла прибыть на место лишь в обед следующего дня, и уже через сутки девочка умерла.
Известно, что девочка родилась 31 июля в 22.20, и ей сразу оказали срочную медицинскую помощь. Ребенок появился на свет преждевременно - на 29-й неделе. В конце беременности у матери ребенка произошло кровотечение, из-за чего врачи приняли решение сделать кесарево сечение. При рождении ребенок весил всего 1200 г и имел рост 36 см. Роды прошли нормально, но ночью того же дня врачи озвучили неутешительный прогноз: у ребенка практически нет шансов дожить до утра, потому что легкие не раскрылись.
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Отец ребенка попросил медиков вызывать специалистов из Днепра,однако врачи не вызвали реанимационную карету посреди ночи, потому что, по их словам, из-за плохой дороги в темное время суток машина не уедет. Медики обещали, что помощь будет в восемь утра.
Реанимобиль для ребенка все же доставили, но он прибыл на 5 часов позже, и в автомобиле был сломан аппарат ИВЛ.
Девочку госпитализировали в детскую городскую больницу №3, однако утром следующего дня ее матери сообщили, что в два часа ночи ребенок умер.
Родители обвиняют в трагедии врачей. Сами же медики утверждают, что сделали для спасения ребенка все возможное, что было в их силах.
Напомним, под Днепром пытаются спасти мать двоих детей: неравнодушных просят о помощи.
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