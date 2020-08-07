В Днепре мужчина избил человека на костылях

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Известно, что инцидент произошел на парковке возле торгового центра "Дафи".

На видео можно заметить, что человек лежит на асфальте между машинами, а его ногами избивает другой мужчина. Рядом также лежат костыли. Примечательно, что все происходит на парковке ТЦ средь бела дня, когда вокруг можно увидеть много машин и прохожих.

Есть также информация, что мужчина набросился на человека на костылях за то, что тот якобы оскорбил девушку нападающего.

"Дядя завалил и начал бить мужика на костылях. Якобы он обозвал девушку нападающего. Произошло это вчера вечером возле Дафи", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Днепра на Европейской площади мужчина избил свою сожительницу. Инцидент сняли на видео, после чего мэр города Борис Филатов пообещал денежное вознаграждение тем, кто идентифицирует нападающего. Впоследствии Филатов наградил сотрудников одного из местных КП, которым удалось задержать мужчину. Потерпевшая при этом писать заявление на своего сожителя отказалась. Также известно, что она часто находится в указанной местности в нетрезвом состоянии и недавно вышла из тюрьмы.

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