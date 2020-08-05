У Дніпрі хулігани атакують припарковані на вулиці автомобілі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Facebook-паблік "Придніпровський край".

Так, у житловому масиві в Придніпровську невідомі розбили лобове скло на декількох автівках.

Автолюбителі повідомили, що вночі хулігани пошкодили переднє скло на декількох машинах, припаркованих за адресою Агнії Барто, 39.

"Після довгого затишшя знову повторюється історія з розбитим лобовим склом", - розповів місцевий мешканець.

Він також опублікував красномовні фото, на яких можна побачити ушкоджені автівки.

Раніше також повідомлялось, що у Києві чоловік з невідомих причин підпалив автомобіль на Хрещатику. Патрульні поліцейські виявили, що на Хрещатику горить автівка. На місце події виїхали пожежники та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції.

Рятувальники ДСНС загасили автомобіль, а поліція затримала палія. Згодом правоохоронцями було встановлено, що палій взяв каністру із невідомою запальною сумішшю, облив нею машину й підпалив її. При цьому в поліції не повідомляють, з якою метою він це зробив, і кому належить підпалена автівка.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, як у Дніпрі діти "розважаються", кидаючи петарди у собак і вікна.

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