В Днепре неадекватная женщина укусила до крови врача во время задержания полицией

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Репортер Днепр".

Местные СМИ сообщили, что в Днепре жители многоэтажного дома по ул. Балтийской, 86 проинформировали полицию о криках, которые доносятся из одной из квартир.

Когда правоохранители прибыли по указанному адресу, то обнаружили на месте хозяина квартиры, который сказал, что его жена закрылась в комнате с маленькими детьми. В это время она кричала и читала какие-то молитвы.

В присутствии полицейского хозяин квартиры выломал дверь в комнату, после чего удалось задержать 28-летнюю девушку. Она сопротивлялась во время задержания.

Брыкаясь, неадекватная девушка ударила ногой в живот сержанта, а также укусила полицейского. Досталось и дежурному врачу, которому буйная пациентка прогрызла палец до крови.

Девушку с явными признаками душевного расстройства доставили в городскую больницу Днепра №4. Она до сих пор находится в медучреждении.

На видео можно услышать, как девушка в неадекватном состоянии что-то громко кричит о "дьяволе" и призывает его "уходить".

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