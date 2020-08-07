У Дніпрі чоловік побив людину на милицях

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Відомо, що інцидент стався на парковці біля торгового центру "Дафі".

На відео можна побачити, що людина лежить на асфальті між машинами, а його ногами б'є інший чоловік. Поряд також лежать милиці. Примітно, що все відбувається на парковці ТЦ серед білого дня, коли навколо можна побачити багато машин та перехожих.

Є також інформація, що чоловік накинувся на людину на милицях через те, що той нібито образив дівчину нападника.

"Дядько завалив і почав бити мужика на милицях. Нібито він обізвав дівчину нападника. Сталося це вчора ввечері біля Дафі", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у центрі Дніпра на Європейській площі чоловік побив свою співмешканку. Інцидент зняли на відео, після чого мер міста Борис Філатов пообіцяв грошову винагороду тим, хто ідентифікує нападника. Згодом Філатов нагородив співробітників одного з місцевих КП, яким вдалось затримати чоловіка. Потерпіла при цьому писати заяву на свого співмешканця відмовилась. Також відомо, що вона часто перебуває у зазначеній місцевості в нетверезому стані та нещодавно вийшла з тюрми.

Нагадаємо, у Дніпрі активізувалися "злодії-сомельє", кадри: "Виносять із приміщення...".

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