Нет Днепропетровщине в водоеме нашли труп молодой женщины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на издание "Весь Кривой Рог".

Так, в Кривом Роге в Кресовском водохранилище в воскресенье, 9 августа, обнаружили тело молодой женщины.

По данным издания, труп женщины был обнаружен в воскресенье около 11.00 в водоеме Покровского района города. Тело находилось на поверхности воды в трех метрах от берега. Из воды труп женщины достали водолазы, подцепив тело багром и вытащив на сушу.

Как сообщают очевидцы событий, в воскресенье в водоеме возле Кресовской плотины в Кривом Роге утонула молодая женщина.

Тело передали медикам и правоохранителям. На вид женщине от 30 до 35 лет. Обстоятельства ее гибели и личность выясняются.

Спасатели предупреждают, что в теплое время года трагедии на воде не являются редкостью для Украины. Граждан призывают с ответственностью относиться к пребыванию на воде, купаться только в отведенных для этого местах, а также не идти в воду в состоянии алкогольного опьянения. Если вы отдыхаете у водоема с детьми, внимательно следите за ними и не позволяйте заходить в воду и передвигаться по побережью без сопровождения взрослых.

Напомним, под Днепром выезд группы детей на водоем закончился трагедией.

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