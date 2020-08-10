Нет Днепропетровщине в водоеме нашли труп молодой женщины
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на издание "Весь Кривой Рог".
Так, в Кривом Роге в Кресовском водохранилище в воскресенье, 9 августа, обнаружили тело молодой женщины.
По данным издания, труп женщины был обнаружен в воскресенье около 11.00 в водоеме Покровского района города. Тело находилось на поверхности воды в трех метрах от берега. Из воды труп женщины достали водолазы, подцепив тело багром и вытащив на сушу.
Как сообщают очевидцы событий, в воскресенье в водоеме возле Кресовской плотины в Кривом Роге утонула молодая женщина.
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Тело передали медикам и правоохранителям. На вид женщине от 30 до 35 лет. Обстоятельства ее гибели и личность выясняются.
Спасатели предупреждают, что в теплое время года трагедии на воде не являются редкостью для Украины. Граждан призывают с ответственностью относиться к пребыванию на воде, купаться только в отведенных для этого местах, а также не идти в воду в состоянии алкогольного опьянения. Если вы отдыхаете у водоема с детьми, внимательно следите за ними и не позволяйте заходить в воду и передвигаться по побережью без сопровождения взрослых.
Напомним, под Днепром выезд группы детей на водоем закончился трагедией.
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