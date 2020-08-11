В Днепре пьяный мужчина пытался похитить несовершеннолетнюю

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, 57-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, насильно затащил несовершеннолетнюю девушку в свое авто и пытался скрыться, однако благодаря неравнодушному прохожему его удалось остановить и задержать.

Инцидент произошел в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого, возле дома №125. По данным местных СМИ, пьяный мужчина проезжал на автомобиле Chevrolet Aveo мимо тротуара и начал приставать к прохожей, которой оказалась несовершеннолетняя. Мужчина предложил ей сесть в его машину и поехать к нему домой. Девушка категорическим отказала мужчине, и тогда он вышел из машины, насильно затащил ее в салон и попытался скрыться. Прохожий пытался остановить авто и сообщил об инциденте правоохранителям.

Еще до приезда патрульных на вызов авто нетрезвого похитителя остановили сотрудники полиции охраны, не дав тому скрыться. Впоследствии приехали патрульные и выяснили, что мужчина имеет все признаки алкогольного опьянения. Проверка на алкоголь показала, что мужчина был нетрезвым - 2,19 промилле.

Также на место происшествия прибыла мать несовершеннолетней и следственно-оперативная группа Днепровского отдела полиции. В присутствии свидетелей был проведен осмотр авто. Там правоохранители обнаружили слип-пакет с двумя таблетками синего цвета с надписью SPACE X, похожими на наркотические. Таблетки отправили на экспертизу, а мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства дела.

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