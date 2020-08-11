В Днепропетровской области пара может загреметь в тюрьму на срок до 7 лет за незаконную вырубку деревьев
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
Так, под Днепром жители Верхнеднепровска незаконно вырубили деревья.
Данный инцидент произошел еще около 9 месяцев назад - в декабре 2019 года. Полиция установила, что 39-летняя женщина и 55-летний мужчина незаконно срубили 221 дерево на территории Новониколаевского сельского совета.
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Своими действиями злоумышленники нанесли убытки государству на сумму 1 миллион гривен. На имущество и денежные средства супругов был наложен арест.
Как сообщает прокуратура области, злоумышленникам грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.
Сейчас прокуратура уже направила это дело в суд.
"Желтоводской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Верхнеднепровска за незаконную порубку деревьев, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины)", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
Как известно, вырубка деревьев - распространенное явление в Днепре и области. Так, относительно недавно в Днепре вырубили ели, которые внесены в Красную Книгу.
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