В Днепре неизвестные продолжают "атаковать" припаркованные на улице машины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Пользователи соцсети сообщили, что на жилом массиве "Приднепровск" неизвестные лица продолжают бить припаркованные машины. Владельцы автомобилей видят утром разбитые лобовые стекла на машинах.

Сообщается, что очередной акт вандализма был зафиксирован вчера. На этот раз от рук злоумышленника (или злоумышленников) пострадали два авто: Audi и Daewoo. Машины были припаркованы рядом друг с другом, на улице. Пользователи соцсети возмущаются такими действиями злоумышленников и призывают жителей района принять определенные меры.

Днепряне отмечают, что такие случаи происходят в Приднепровске давно, злоумышленников так и не удалось идентифицировать, и причины их действий тоже остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что в Днепре в жилом массиве в Приднепровске неизвестные разбили лобовые стекла на нескольких машинах. Автолюбители сообщили, что ночью хулиганы повредили переднее стекло на нескольких машинах, припаркованных по адресу Агнии Барто, 39.

По словам местного жителя, некоторое время продолжалось "затишье" с битьем автомобилей в Днепре, однако вскоре эти случаи вновь начали повторяться. При этом вандалы разбивают именно лобовые стекла на машинах.

Напомним, в сети появилось видео, как в Днепре дети "развлекаются", бросая петарды в собак и окна.

Ранее Politeka сообщала, что в Днепре подростки устроили беспредел, кадры: "Бросают камни в машины, окна и...".