Жители Днепра массово сообщают о непонятных взрывах, которые слышны в разных частях города
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.
"Слышны взрывы, район набережной, Литейная, очень сильно бахнуло уже дважды, кто что знает?"- пишет пользовательница соцсети из Днепра.
О других взрывах сообщил днепрянин, проживающий на Кирова.
По его словам, взрывы раздаются уже вторую ночь - такие мощные, что аж стены в квартире содрогаются, и спать уже не хочется.
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Жители Днепра выражают тревогу по этому поводу и просят объяснить, что происходит.
Между тем местный Telegram-канал сообщил, что взрывы могут быть связаны с работами, которые ведутся для строительства метро в городе.
Как известно, в конце июля 2020 года в мэрии Днепра сообщили, что компания-подрядчик получила необходимый документ на проведение взрывных работ для строительства метро и готова взяться за дело. При этом анонсировалось, что взрывные работы начнутся в 20-х числах августа.
"На сегодняшний день разрешение на взрывы получено. Мы планируем, что наш подрядчик сможет перейти к взрывным работам, ориентировочно через три недели. То есть мы будем говорить: в 20-х числах августа", - рассказал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.
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