Такі випадки стали в Дніпрі регулярними

У Дніпрі невідомі продовжують "атакувати" припарковані на вулиці машини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Користувачі соцмережі повідомили, що на житловому масиві "Придніпровськ" невідомі особи продовжують бити припарковані машини. Власники автомобілів бачать вранці розбите лобове скло на машинах.

Повідомляється, що черговий акт вандалізму зафіксовали вчора. Цього разу від рук зловмисника (або зловмисників) поcтраждали два авто: Audi і Daewoo. Машини були припарковані поруч одна з одною, на вулиці. Користувачі соцмережі обурюються такими діями зловмисників і закликають жителів району вжити певних заходів.

Дніпряни наголошують, що такі випадки відбуваються в Придніпровську давно, зловмисників так і не вдалось ідентифікувати, і причини їхніх дій теж залишаються невідомими.

Раніше повідомлялось, що в Дніпрі у житловому масиві в Придніпровську невідомі розбили лобове скло на декількох автівках. Автолюбителі повідомили, що вночі хулігани пошкодили переднє скло на декількох машинах, припаркованих за адресою Агнії Барто, 39.

"Після довгого затишшя знову повторюється історія з розбитим лобовим склом", - розповів місцевий мешканець.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, як у Дніпрі діти "розважаються", кидаючи петарди у собак і вікна.

Раніше Politeka повідомляла, що у Дніпрі підлітки влаштували свавілля, кадри: "Кидають каміння в машини, вікна і...".