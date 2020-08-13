Днепрян предупреждают о новой схеме вымогательства - злоумышленники вешают замки на автомобили и требуют деньги за ключ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на 056.ua.

Основатель замкового бизнеса Замок.Укр, Iron.lock Сергей Ковалевский рассказал историю, которая случилась на днях с его приятелем.

По его словам, мужчина каждый вечер оставлял свой автомобиль на ближайшей к дому парковке. В один день он как всегда подошел к автомобилю и увидел, что на ручке двери со стороны водителя висел замок с запиской "продам ключ". Также был указан номер телефона.

Позвонив по указанному номеру, днепрянину озвучили цену за разблокировку авто: 700 гривен. Данную сумму днепрянин должен был сбросить на карту злоумышленника, чтобы получить информацию о том, где можно забрать ключ от замка.

"В моей практике это не первый случай. Было такое, что на авто вешали кодовый замок. И продавали код к нему. Замок не мешает открыть дверь. Он мешает движению. Если вы начнете ехать с этим замком, он начнет бить дверь и поцарапает ее", - рассказал Сергей Ковалевский.

Решить такую проблему, по словам специалиста, можно несколькими способами. Конечно, можно заплатить мошенникам, однако вам могут обмануть и не предоставить в обмен на деньги никакой информации о ключе от замка. Также можно поехать на СТО и вырезать замок. Еще один способ - обратиться к специалистам.

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