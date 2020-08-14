В Днепре активисты Нацкорпуса устроили акцию протеста против бывшего депутата от Партии регионов Виктории Шиловой, которая "прославилась" своими пророссийскими высказываниями

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Хроники ридика".

Так, в Днепре активисты Нацкоруса рассказали, что Шилова снова планировала провести в городе митинг "за мир" и "против карантина".

В Нацкорусе напомнили, что Виктория Шилова была депутаткой от Партии регионов, которая ездила к бывшему главарю "ДНР" Александру Захарченко.

"Это человек, который ведет свой YouTube-канал, и там повторяет все российские тезисы - называет нас, ветеранов войны, преступниками, говорит, что на Донбассе "гражданская война" и т.д.", - рассказал активисты.

В Нацкорпусе заявили, что подобных вещей в Днепре не должно быть, так как с таких же митингов и бигбордов о "референдуме", которые и сейчас размещены по городу, в 2014 году начиналась "русская весна".

"Прочь из Днепра!"- скандировали активисты.

На видео можно заметить, как активисты выталкивают Шилову с улицы, и она скрывается в здании Днепровской областной избирательной комиссии.

На спину Шиловой нацепили наклейку с изображением военного сапога, который "выталкивает" Шилову, и с текстом "Вон из Днепра".

Напомним, в Днепре устроили бой с бигбордами "за референдум", красноречивые фото.

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