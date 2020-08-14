Речпорт был сдан в эксплуатацию больше 30 лет назад

В Днепре начали разбирать речной порт

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение местного жителя в соцсети.

"Днепровский речной вокзал разбирают, что будет на его месте?"- написал он.

Так, в четверг, 13 августа, в Днепре начался процесс демонтажа здания речного порта.

По данным днепровских СМИ, на месте речного вокзала появится новый бизнес-центр.

Сейчас на территории речпорта проводятся активные работы по демонтажу. Причалы и часть здания уже очень давно не используются по назначению, а несколько этажей сдаются в аренду в качестве офисных помещений.

В соцсетях уже давно появлялась информация о том, что старенький речной порт Днепра может стать бизнес-центром. По проэкту заброшенный дом будет реконструирован и расширен. После строительства речпорт должен обзавестись новой пешеходной дорожкой и расширить территорию общественного пространства в центре города.

Как известно, 5-этажное здание речного вокзала начали строить почти 40 лет назад, в 80-х. Речной порт был сдан в эксплуатацию в 1988 году. Речпорт использовали для грузоперевозок и транспортировки людей - пассажирских теплоходов.

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