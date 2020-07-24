У Дніпрі розбирають будівлю торгового центру Grand Plaza

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

"У Дніпрі повним ходом йде демонтаж ТРЦ Grand Plaza", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих фото можна побачити, що будівлю ТРЦ повністю зносять.

За даними місцевих ЗМІ, ТРЦ Grand Plaza відкрили у Дніпрі 15 листопада 2002 року. Торговий центр розташований в самому центрі міста - на проспекті Дмитра Яворницького, 67д. Тут працювало понад 70 магазинів, а також ресторани і кафе. Загальна площа Grand Plaza складає більше - понад 12 тис. кв. м, з них 9 тис. кв. м - торговельні площі.

Нещодавно ТЦ закрився, а сьогодні робітники вже активно розбирають будівлю.

Поки що немає інформації про те, що буде на місці торгового центру Grand Plaza. Деякі говорять про те, що будівлю розбирають задля подальшої реконструкції. Також існують думки щодо того, що на місці ТЦ побудують готель або виставковий центр.

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