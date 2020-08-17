Жителей Днепра призывают быть осторожными и внимательно следить за своими детьми, потому что в городе сообщают о новой опасности

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, в Днепре мужчина привлекает детей сладким и приглашает сесть к нему в машину.

В паблике "События Игрени" в Facebook мама 10-летнего мальчика сообщила и предупредила других родителей, что прямо на ее глазах какой-то мужчина хотел угостить ее сына сладостями и предлагал сесть к нему в машину. Этот инцидент произошел в местном торговом центре "Вавилон".

Женщина находилась в состоянии шока, потому, к сожалению, не запомнила приметы мужчины и не вызвала полицию. Однако она акцентировала на том, что мужчина выглядел очень прилично, потому изначально такой человек может не вызвать никаких подозрений.

Ранее сообщалось, что в Днепре пьяный 57-летний мужчина насильно затащил девушку в свое авто и пытался скрыться, но его удалось остановить и задержать благодаря действиям неравнодушного прохожего. Девушка оказалась несовершеннолетней. Даннный инцидент произошел на проспекте Дмитрия Яворницкого, недалеко от дома №125. Местные СМИ сообщают, что пьяный взрослый мужчина проезжал на автомобиле Chevrolet Aveo мимо тротуара и начал приставать к несовершеннолетней прохожей. Он заманивал ее к себе в авто и предлагал поехать к нему домой. Несовершеннолетняя категорически отказаывалась, и тогда мужчина вышел из авто, насильно затащил ее в салон и пытался скрыться с места. Вскоре его задержала полиция.

Напомним, в Днепре ромы украли ребенка и увезли в неизвестном направлении: объявлен план-перехват.

Также Politeka писала, что в Днепре 17-летний разбился в ДТП вместе с девушками, кадры с места.