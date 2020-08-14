Річпорт здали в експлуатацію більше 30 років тому

У Дніпрі почали розбирати річковий порт

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис місцевого мешканця у соцмережі.

"Дніпровський річковий вокзал розбирають, що буде на його місці?" - написав він.

Так, у четвер, 13 серпня, у Дніпрі розпочався процес демонтажу будівлі річкового порту.

За даними дніпровських ЗМІ, на місці річкового вокзалу з'явиться новий бізнес-центр.

Наразі на території річпорту проводяться активні роботи з демонтажу. Причали і частина будівлі вже дуже давно не використовуються за призначенням, а декілька поверхів здаються в оренду у якості офісних приміщень.

В соцмережах вже давно з'являлась інформація про те, що старенький річковий порт Дніпра може стати бізнес-центром. За проєктом занедбаний будинок буде реконструйовано і розширено. Після будівництва річпорт повинен обзавестися новою пішохідною доріжкою і розширити територію громадського простору в центрі міста.

Як відомо, 5-поверхову будівлю річкового вокзалу почали будувати майже 40 років тому, у 80-х. Річковий порт був зданий у експлуатацію в 1988 році. Речпорт використовували для вантажоперевезень і транспортування людей - пасажирських теплоходів.

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