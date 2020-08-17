В Днепре полиция задержала квартирных воров

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Так, в минувшую пятницу, 14 августа, в полицию поступило сообщение о краже в квартире в Соборном районе Днепра.

Полицейские выяснили, что к совершению преступления причастны трое мужчин в возрасте от 36 до 49 лет. Злоумышленники подбирали ключи к домам и проникали в квартиры.

Оперативникам удалось задержать всех фигурантов преступной группы. В их квартирах провели обыски, в ходе которых изъяли телефоны, деньги, золотые изделия и набор ключей, с помощью которых злоумышленники совершали кражи.

Проведя экстренные следственные действия, полицейские установили причастность мужчин к еще одной краже в Соборном районе Днепра.

Сейчас все фигуранты дела задержаны полицией. Против них открыто дело по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

В настоящее время полиция устанавливает другие эпизоды преступной деятельности задержанных и роль каждого участника группировки.

Напомним, деньги днепрян пошли на неизвестные нужды: "почти полмиллиарда ежемесячно...".

Ранее Politeka сообщала, что под Днепром девушка прогуливалась с боеприпасами и поддельным паспортом в сумочке, кадры.

Также Politeka писала, что в Днепре на 14-летнюю девочку напал мужчина с шокером, кадры.