В Днепре полиция задержала квартирных воров
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.
Так, в минувшую пятницу, 14 августа, в полицию поступило сообщение о краже в квартире в Соборном районе Днепра.
Полицейские выяснили, что к совершению преступления причастны трое мужчин в возрасте от 36 до 49 лет. Злоумышленники подбирали ключи к домам и проникали в квартиры.
Оперативникам удалось задержать всех фигурантов преступной группы. В их квартирах провели обыски, в ходе которых изъяли телефоны, деньги, золотые изделия и набор ключей, с помощью которых злоумышленники совершали кражи.
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Проведя экстренные следственные действия, полицейские установили причастность мужчин к еще одной краже в Соборном районе Днепра.
Сейчас все фигуранты дела задержаны полицией. Против них открыто дело по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.
В настоящее время полиция устанавливает другие эпизоды преступной деятельности задержанных и роль каждого участника группировки.
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