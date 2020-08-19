На Днепропетровщине мужчина открыл стрельбу в сторону детей за то, что они вели себя слишком шумно

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Так, в Каменском Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который из пневматического оружия стрелял в сторону детей.

Житель Днепропетровщины объяснил, что он пытался "напугать" несовершеннолетних, которые устроили ссору во дворе под его окнами.

Инцидент произошел в понедельник, 17 августа, около 19.00. В полицию поступило сообщение о том, что из окна второго этажа мужчина стреляет в сторону детей. От действий мужчины у одного ребенка остался маленький синяк.

По данным правоохранителей, 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянении, из пневматического оружия совершил несколько выстрелов в сторону детей, которые находились на улице.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Также полиция нашла на месте происшествия оружие и пули, которые были изъяты и направлены на экспертное исследование.

Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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