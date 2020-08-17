Жителів Дніпра закликають бути обачними та уважно слідкувати за своїми дітьми, тому що в місті повідомляють про нову небезпеку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Так, у Дніпрі чоловік приваблює дітей солодким і запрошує сісти до нього в машину.

В пабліку "Події Ігрені" у Facebook мама 10-річного хлопчика написала, що прямо на її очах чоловік хотів пригостити її сина солодощами і пропонував сісти до нього в машину. Інцидент стався у торговому центрі "Вавілон".

Жінка перебувала в шоковому стані і не запам'ятала прикмети чоловіка, тому не викликала поліцію. За її словами, чоловік виглядав досить пристойно.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі 57-річний чоловік в стані алкогольного сп'яніння насильно затягнув неповнолітню дівчину в своє авто і намагався втекти, однак завдяки небайдужому перехожому його вдалося зупинити і затримати.

Інцидент стався на проспекті Дмитра Яворницького, біля будинку №125. За даними місцевих ЗМІ, п'яний чоловік проїжджав на автомобілі Chevrolet Aveo повз тротуар і почав приставати до перехожої, якою виявилась неповнолітня. Чоловік запропонував їй сісти в його машину і поїхати до нього додому. Дівчина категоричною відмовила чоловіку, і тоді він вийшов з авто, насильно затягнув її в салон і спробував сховатися. Перехожий намагався зупинити авто і повідомив про інцидент правоохоронцям.

Нагадаємо, у Дніпрі роми вкрали дитину і відвезли в невідомому напрямку: оголошено план-перехоплення.

Також Politeka писала, що у Дніпрі 17-річний розбився в ДТП разом з дівчатами, кадри з місця.