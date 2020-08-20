В Днепре во время выполнения ремонтных работ на одном из объектов произошла трагедия

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Так, сообщается, что рабочего ударило током, из-за чего он упал с большой высоты и скончался на месте.

"Парня ударило током, он упал с высоты и умер. На Вокзальной площади во время ремонта магазина рабочий получил удар током. От этого упал с леса (высота примерно 8 м) и умер. Парню был 21 год", - говорится в сообщении.

Известно также, что по данному факту открыли уголовное производство с предварительной квалификацией по части 1 статьи 115 УК Украины (несчастный случай).

Ранее также сообщалось о несчастном случае на металлопрокатном заводе в Днепре - там погиб 28-летний сотрудник предприятия. Трагедия произошла в Индустриальном районе Днепра на предприятии "АВ металл групп". Во время размотки металлических рулонов его намотало на барабан аппарата. Предварительно, мужчина не соблюдал технику безопасности, в результате чего его затянуло на вращающийся барабан. Действительно ли это стало причиной несчастного случая - разбираются правоохранители.

Напомним, под Днепром машина сбила трех пешеходов прямо на "зебре": 4-летнюю девочку спасти не удалось.

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