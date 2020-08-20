В Днепре показали, в каком запущенном состоянии находится общежитие "Укрзализныци"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет 11-го канала.

Местные жители обратились в Госпродпотребслужбу с просьбой провести проверку в здании, а также поделились снятым видео.

Во время ревизии специалисты увидели множество тараканов на кухне. На стенах виднеются розетки с оголенными проводами, повсюду грязь и засилье плесени.

Особенно впечатлил во время проверки туалет на четвертом этаже, в котором явно никогда не убирают, из-за чего там очень грязно и царят ужасные запахи.

В общежитии насчитывается около 100 комнат. Сотрудники общежития упорно утверждают, что все чисто.

"Специалистами госслужбы будет составлен штраф за нарушение противоэпидемических условий и будет проведен мониторинг повторно, именно по противоэпидемиологическим мерам", - рассказала специалист Госпродпотребслужбы Маргарита Малышева.

Балансодержатель общежития, которым выступает "Укрзализныця", на связь так и не вышел. Журналисты отправили им официальный запрос.

Напомним, в Днепре жители многоэтажки могут остаться без крыши над головой: стоки канализации разрушают фундамент.

Ранее Politeka писала о грязных столах, тараканах и не только: "ревизор" показал, что творится в Днепровском горсовете.

Также Politeka сообщала, что появление метро в Днепре под угрозой срыва, сделано заявление: "дальше не пойдет".