У Дніпрі "Ревізор" перевірив їдальню міської ради

Як передає Politeka, відповідний сюжет вийшов в ефірі "Нового каналу".

Так, ще взимку знімальна група програми "Ревізор" приїхала з перевірками у три заклади Дніпра. Одним з об'єктів перевірки стала їдальня міської ради.

У знімальної групи не виникло труднощів з тим, щоб потрапити в міськраду Дніпра, однак під час перевірки ведуча "Ревізору" виявила в їдальні здебільшого тільки неприємні речі.

На кухні їдальні панує антисанітарія - дошки для нарізки брудні, пиріжки смажать в згорілому тазі, а в холодильниках порушено товарне сусідство і відсутні стікери. Більш того, вдалось зняти навіть таргана, що пробігав по кухні їдальні. У залі ведуча помітила досить брудні столики, тож констатувала, що з прибиранням тут теж є явні проблеми.

Щоправда, були і плюси - зокрема, це привітний персонал на лінії роздачі їжі, а також наявність у працівників медкнижок і смачні котлети. Однак, за висновками "Ревізору", вони були дещо вогкуваті.

Табличку їдальні міськради Дніпра не дали.

Зйомки програми проходили ще в лютому 2020 року - до початку карантину, введеного в Україні та більшості країн світу через пандемію коронавірусу.

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