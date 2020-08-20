У Дніпрі під час виконання ремонтних робіт на одного з об'єктів сталася трагедія

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Так, повідомляється, що робочого вдарило струмом, через що він впав з великої висоти та помер на місці.

"Хлопця вдарило струмом, він впав з висоти і помер. На Вокзальній площі під час ремонту магазину робітник отримав удар струмом. Від цього впав з риштування (висота приблизно 8 м) і помер. Хлопцеві був 21 рік", - йдеться в повідомленні.

Відомо також, що за даним фактом відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за частиною 1 статті 115 КК України (нещасний випадок).

Раніше також повідомлялось про нещасний випадок на металопрокатному заводі в Дніпрі - там загинув 28-річний співробітник підприємства. Трагедія сталася в Індустріальному районі Дніпра на підприємстві "АВ метал груп". Під час розмотування металевих рулонів його намотало на барабан апарату. Попередньо, чоловік не дотримався техніки безпеки, внаслідок чого його затягнуло на обертовий барабан. Чи справді це стало причиною нещасного випадку - розбираються правоохоронці.

Нагадаємо, під Дніпром машина збила трьох пішоходів прямо на "зебрі": 4-річну дівчинку врятувати не вдалося.

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