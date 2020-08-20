На Днепропетровщине ушел из жизни известный ученый Евгений Ющук

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на официальный сайт Кривого Рога.

Ющук был известным ученым из Днепропетровщины, который воспитал в стенах Криворожского государственного педагогического университета десятки учителей химии и биологии. О нем с благодарностью вспоминают сотни его учеников.

Ющук родился в 1936 году и умер 18 августа 2020 года.

Свой трудовой путь в университете он начал еще в 1965 году на должности техника автодела, параллельно получая высшее образование.

В 1971 году Евгений Давыдович Ющук окончил естественный факультет КГПУ по специальности "Биология и химия". Он получил квалификацию учителя биологии и химии и был зачислен на должность ассистента кафедры физики, а с 1972 года и до завершения трудового пути ученый работал на кафедре ботаники и экологии. Он начинал с должности ассистента, затем стал старшим преподавателем, а затем доцентом.

В 1989 году Ющук защитил диссертацию, получив ученую степень кандидата биологических наук по специальности "Экология".

Диссертация об эколого-биологических особенностях и путях оптимизации лесных эдафотопов промышленных регионов степного Приднепровья, написанная Ющуком, не теряет своей актуальности и по сей день.

Ющук был избран членом Научного совета по проблемам почвоведения НАН Украины, также он был членом комиссии по микроморфологии почв. Ющук написал сотни научных трудов, напечатанных преимущественно в изданиях, рекомендованных ВАК. Отличник образования Украины (2005), ветеран КГПУ.

Ющук умер в возрасте 84 лет.

Власти Кривого Рога, а также руководвство и сотрудники университета, в котором он работал долгие годы, выражают соболезнования родным и близким в связи с такой потерей.

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