Ранее сообщалось, что в реанимационном отделении Кременецкой больнице 19 августа перестало биться сердце украинского военного, добровольца Руслана Карпцов.

Во время вражеского обстрела из крупнокалиберного оружия (из Градов) в сентябре 2014 года в Дебальцево бойцу оторвало руку и ранило ногу. Во время лечения последствий ранения Руслан Карпец перенес 54 операции под общим наркозом. Врачи в течение шести лет боролись за его жизнь и здоровье.