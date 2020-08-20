Ранее сообщалось, что в реанимационном отделении Кременецкой больнице 19 августа перестало биться сердце украинского военного, добровольца Руслана Карпцов.
Во время вражеского обстрела из крупнокалиберного оружия (из Градов) в сентябре 2014 года в Дебальцево бойцу оторвало руку и ранило ногу. Во время лечения последствий ранения Руслан Карпец перенес 54 операции под общим наркозом. Врачи в течение шести лет боролись за его жизнь и здоровье.
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