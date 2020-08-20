В Днепре умерла украинская военная Наталья Подобина
 
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.
 
Сослуживцы Подобиной сообщили, что женщины не стало из-за тяжелой болезни.
 
"С грустью сообщаем, что вчера (18 августа 2020 года, - ред.) старший солдат Наталья Подобина умерла в г. Днепр от долговременной болезни. Не стало жены, матери, коллеги, подруги и жизнерадостной украинки. Личный состав 53 отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха искренне соболезнует родным и близким Натальи. Вечная слава воину", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в реанимационном отделении Кременецкой больнице 19 августа перестало биться сердце украинского военного, добровольца Руслана Карпцов. 

Во время вражеского обстрела из крупнокалиберного оружия (из Градов) в сентябре 2014 года в Дебальцево бойцу оторвало руку и ранило ногу. Во время лечения последствий ранения Руслан Карпец перенес 54 операции под общим наркозом. Врачи в течение шести лет боролись за его жизнь и здоровье.

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