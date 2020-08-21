В Днепре из двух торговых центров эвакуируют людей из-за сообщения о пожаре

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Отмечается, что из-за пожара людей просят покинуть территорию двух ТЦ: "Терра" и "Мост-Сити".

"В Мост-сити информируют о пожаре и всех просят покинуть торговый центр. Такая же ситуация в Терре на 12 квартале", - говорится в сообщении.

По данным других источников, здания двух ТЦ снова "заминировали".

Сейчас в "Мост-сити", по данным журналистов Днепра, уже снова пускают людей, однако магазины закрыты.

На опубликованных фото можно увидеть, что территорию ТЦ оградили лентой. Также к зданию прибыли сотрудники служб спасения с собаками.

Ранее сообщалось, что в Днепре во время выполнения ремонтных работ на одном из объектов произошла трагедия. Рабочего ударило током во время реконструкции магазина, из-за чего он упал с большой высоты и скончался на месте.

"Парня ударило током, он упал с высоты и умер. На Вокзальной площади во время ремонта магазина рабочий получил удар током. От этого упал с леса (высота примерно 8 м) и умер. Парню был 21 год", - сообщили местные СМИ.

Напомним, днепрян предупреждают о взрывах в городе, кадры: в мэрии объяснили ситуацию.

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