В Днепре из двух торговых центров эвакуируют людей из-за сообщения о пожаре
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.
Отмечается, что из-за пожара людей просят покинуть территорию двух ТЦ: "Терра" и "Мост-Сити".
"В Мост-сити информируют о пожаре и всех просят покинуть торговый центр. Такая же ситуация в Терре на 12 квартале", - говорится в сообщении.
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По данным других источников, здания двух ТЦ снова "заминировали".
Сейчас в "Мост-сити", по данным журналистов Днепра, уже снова пускают людей, однако магазины закрыты.
На опубликованных фото можно увидеть, что территорию ТЦ оградили лентой. Также к зданию прибыли сотрудники служб спасения с собаками.
Ранее сообщалось, что в Днепре во время выполнения ремонтных работ на одном из объектов произошла трагедия. Рабочего ударило током во время реконструкции магазина, из-за чего он упал с большой высоты и скончался на месте.
"Парня ударило током, он упал с высоты и умер. На Вокзальной площади во время ремонта магазина рабочий получил удар током. От этого упал с леса (высота примерно 8 м) и умер. Парню был 21 год", - сообщили местные СМИ.
Напомним, днепрян предупреждают о взрывах в городе, кадры: в мэрии объяснили ситуацию.
Также Politeka писала, что днепряне в панике из-за мощных взрывов: "аж стены в квартире дрожат".