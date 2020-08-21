У Дніпрі будівництво метро перейшло у нову фазу, тому жителів міста попереджають про вибухи
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис заступника міського голови Михайла Лисенка в соцмережі.
Як відомо, метро в Дніпрі є найкоротшим в Європі. Його ввели в експлуатацію ще в 1995 році, а чотори роки тому в місті почались активні роботи по добудові трьох нових станцій.
До сьогоднішнього дня будівництво просувалося не найвищими темпами і для подальшого просування були необхідні вибухові роботи, на дозвіл яких довелося чекати більше року.
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Однак 20 серпня будівництво метро в Дніпрі нарешті перейшло в нову фазу.
Початком цього етапу став контрольований вибух, проведений будівельниками. У мерії попереджають жителів міста, що протягом першого тижня нового етапу будівництва метро буде проводитись по два вибухи в день, потім - по чотири. Починаючи з грудня кількість вибухів збільшиться до восьми: по чотири вибухи в кожному забої.
Дніпрян запевняють: боятися нема чого. Вібрація, яка відчувається на поверхні після вибуху, є набагато меншою, ніж, наприклад, від трамвая №1.
Очікується, що після закінчення робіт в Дніпрі з'явиться три нових станції метро: Театральна, Центральна і Історична.
Нагадаємо, дніпряни в паніці через потужні вибухи: "аж стіни в квартирі тремтять".
Раніше Politeka повідомляла, що жителі Дніпра громлять нові ліфти: "заради економії".