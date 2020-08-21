З грудня буде по 8 вибухів на день

У Дніпрі будівництво метро перейшло у нову фазу, тому жителів міста попереджають про вибухи

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис заступника міського голови Михайла Лисенка в соцмережі.

Як відомо, метро в Дніпрі є найкоротшим в Європі. Його ввели в експлуатацію ще в 1995 році, а чотори роки тому в місті почались активні роботи по добудові трьох нових станцій.

До сьогоднішнього дня будівництво просувалося не найвищими темпами і для подальшого просування були необхідні вибухові роботи, на дозвіл яких довелося чекати більше року.

Однак 20 серпня будівництво метро в Дніпрі нарешті перейшло в нову фазу.

Початком цього етапу став контрольований вибух, проведений будівельниками. У мерії попереджають жителів міста, що протягом першого тижня нового етапу будівництва метро буде проводитись по два вибухи в день, потім - по чотири. Починаючи з грудня кількість вибухів збільшиться до восьми: по чотири вибухи в кожному забої.

«Как в смирительную рубашку, мы природу берём в бетон» (с) ======================= Ровно один год и два месяца. Ровно один год и два месяца, потерял наш город из-за одной бюрократической подписи. На год и два месяца, сдвинулись сроки окончания строительства трёх станций метро в Днепре . Одна подпись, одного областного чиновника, сдвинула нам все сроки. Внятно : на весах, была одна подпись чиновника, жители миллионного города и европейские деньги. Я даже не знаю, чем бы это все закончилось, если бы не пробивная способность Borys Filatov , который всегда добивается своего. Причём, любой ценой. На уши , он поднял всех. Начиная от банков ЕБРР и ЕИБ, Саакашвили, послов Великобритании и Люксембурга. Но сегодня все закончилось. Сегодня строительство метро перешло в экстратерминальную фазу. Первую неделю, будет по два взрыва в день, затем по четыре. С первого декабря - уже по восемь в день, по четыре в каждом забое. И для справки ,сумеречно-профессиональным зрадофилам: вибрация от взрыва, на поверхности, ниже в 6-8 раз нежели вибрация от первого маршрута трамвая. Мысленно вместе! Gepostet von Mykhailo Lysenko am Donnerstag, 20. August 2020

Дніпрян запевняють: боятися нема чого. Вібрація, яка відчувається на поверхні після вибуху, є набагато меншою, ніж, наприклад, від трамвая №1.

Очікується, що після закінчення робіт в Дніпрі з'явиться три нових станції метро: Театральна, Центральна і Історична.

Нагадаємо, дніпряни в паніці через потужні вибухи: "аж стіни в квартирі тремтять".

Раніше Politeka повідомляла, що жителі Дніпра громлять нові ліфти: "заради економії".