В Днепре в подвале больницы нашли труп мужчины
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.
Так, известно, что труп мужчины обнаружили в подвале днепровской больницы №2. При этом тело находилось на месте достаточно длительное время - в течение двух недель. Личность умершего идентифицировать пока что не удалось. Об инциденте сообщили в полицию, правоохранители начали расследование по данному факту.
"В подвале больницы нашли труп мужчины. Сантехник спустился в заброшенный подвал на территории больницы №2 и увидел труп мужчины. Он пролежал там около двух недель. Кем был погибшей и что произошло - неизвестно. Ведется расследование", - говорится в сообщении.
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Ранее также сообщалось, что в Днепре рабочего ударило током, из-за чего он упал с большой высоты и скончался на месте. Трагедия произошла на Вокзальной площади во время ремонта магазина. Рабочий получил удар током, от чего он упал с лесов (высота примерно 8 м) и умер. Парню был 21 год.
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