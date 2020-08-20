Раніше повідомлялось, що у реанімаційному відділенні Кременецької лікарні 19 серпня перестало битися серце українського військового, добровольця Руслана Карпця.

Під час ворожого обстрілу з великокаліберної зброї (з Градів) у вересні 2014 року в Дебальцевому бійцеві відірвало руку і поранило ногу. Під час лікування наслідків поранення Руслан Карпець переніс 54 операції під загальним наркозом. Лікарі протягом шести років боролися за його життя і здоров'я. Поховання українського захисника відбулось сьогодні, 20 серпня.