У Дніпрі померла українська військова Наталія Подобіна
 
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.
 
Товариші по службі Подобіної повідомили, що жінки не стало через важку хворобу.
 
"Із сумом повідомляємо, що вчора (18 серпня 2020 року, - ред.) старший солдат Наталія Подобіна померла у м. Дніпро від довготривалої хвороби. Не стало дружини, матері, колеги, подруги та життєрадісної українки. Особовий склад 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха щиро співчуває рідним та близьким Наталії. Вічна слава воїну", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у реанімаційному відділенні Кременецької лікарні 19 серпня перестало битися серце українського військового, добровольця Руслана Карпця. 

Під час ворожого обстрілу з великокаліберної зброї (з Градів) у вересні 2014 року в Дебальцевому бійцеві відірвало руку і поранило ногу. Під час лікування наслідків поранення Руслан Карпець переніс 54 операції під загальним наркозом. Лікарі протягом шести років боролися за його життя і здоров'я. Поховання українського захисника відбулось сьогодні, 20 серпня.

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